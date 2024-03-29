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В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель

Одесса, Пятница 29 марта 2024 18:57
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В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель Фото: в Одессе произошел пожар в жилом доме по улице Канатной (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе сегодня, 29 марта, погиб спасатель от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во время ликвидации сильного пожара в жилом доме. Трагедия произошла в центре города по улице Канатной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал ГСЧС.

В службе отметили, что пылали крыша и квартира на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома.

Подразделения пожарных работали на месте по повышенному номеру вызова. Всего от ГСЧС привлекались 16 единиц пожарной техники и 64 спасателя.

"Почти 3 часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировали пожар на площади 1500 м2", - рассказали чрезвычайники.

Из задымленного дома были эвакуированы три человека.

"К сожалению, во время тушения пожара погиб спасатель", - передали в службе и добавили, что все детали происшествия устанавливаются.

Мощный пожар в центре Одессы 29 марта

Ранее сегодня сообщалось, что в центре Одессы по ул. Канатная, 4, вспыхнул сильный пожар в четырехэтажном здании. На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар сопровождается сильным задымлением.

В частности, в сети писали, что центральный район города весь в дыму. При этом на месте возгорания даже трудно дышать из-за интенсивного задымления.

Также стало известно, что во время тушения пожара пострадал спасатель, и за его жизнь боролись медики.

Напомним, за несколько дней до того, 27 марта, в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Появилась информация, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.

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