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В Одессе переименуют Екатерининскую площадь

Фото: Екатеринская площадь (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

В Одессе рекомендовали переименовать Екатерининскую площадь и улицу, названных в честь российской императрицы Екатерины II. Отмечается, что улица и площадь будут носить название Европейская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Во вторник, 4 апреля историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании Екатеринской площади в Одессе. Кроме того, комиссия рекомендовала переименовать улицу Жуковского на улицу Леси Украинки, а улицу Бунина – на улицу Полицейская (историческое название топонима).

Дискуссии по переименованию Екатеринской площади

Дискуссии по переименованию Екатеринской площади начались осенью 2023 года. Активисты предлагали выбрать название "Площадь Защитников и Защитниц Украины".

В частности, немало споров вокруг памятника Екатерине II. Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника. Осенью 2022 года памятник российской императрице Екатерине II был демонтирован.

Дерусификация в Украине

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел. Новые названия, в частности, получат Красноград, Северодонецк и Ватутино.

Как писало РБК-Украина, Украинский институт национальной памяти (УИНП) предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, такое решение предусмотрено законом "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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Одесса