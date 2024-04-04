В Одессе переименуют Екатерининскую площадь

Дискуссии по переименованию Екатеринской площади

Дискуссии по переименованию Екатеринской площади начались осенью 2023 года. Активисты предлагали выбрать название "Площадь Защитников и Защитниц Украины".

В частности, немало споров вокруг памятника Екатерине II. Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника. Осенью 2022 года памятник российской императрице Екатерине II был демонтирован.

Дерусификация в Украине

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел. Новые названия, в частности, получат Красноград, Северодонецк и Ватутино.

Как писало РБК-Украина, Украинский институт национальной памяти (УИНП) предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, такое решение предусмотрено законом "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.