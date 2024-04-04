В Одессе переименуют Екатерининскую площадь

В Одессе рекомендовали переименовать Екатерининскую площадь и улицу, названных в честь российской императрицы Екатерины II. Отмечается, что улица и площадь будут носить название Европейская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.
Во вторник, 4 апреля историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании Екатеринской площади в Одессе. Кроме того, комиссия рекомендовала переименовать улицу Жуковского на улицу Леси Украинки, а улицу Бунина – на улицу Полицейская (историческое название топонима).
Дискуссии по переименованию Екатеринской площади начались осенью 2023 года. Активисты предлагали выбрать название "Площадь Защитников и Защитниц Украины".
В частности, немало споров вокруг памятника Екатерине II. Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника. Осенью 2022 года памятник российской императрице Екатерине II был демонтирован.
В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел. Новые названия, в частности, получат Красноград, Северодонецк и Ватутино.
Как писало РБК-Украина, Украинский институт национальной памяти (УИНП) предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, такое решение предусмотрено законом "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
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