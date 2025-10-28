В Одессе пьяный полицейский с оружием напал на военных ТЦК: ГБР открыло дело

В Одессе пьяный патрульный полицейский угрожал оружием работникам территориального центра комплектования (ТЦК) и разбил окно их служебного авто. Инцидент произошел вечером 27 октября.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По предварительным данным, около 21:35 военные остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал Nissan, из которого вышел мужчина с карабином. Он направил оружие на военных и полицейских, разбил прикладом стекло служебной машины, после чего пытался убежать. Его задержали после применения слезоточивого газа.
В Одессе произошел конфликт между полицейским и работниками ТЦК (фото: ГБР)
Злоумышленником оказался сотрудник одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъяли, а на правонарушителя составили админпротокол за управление в нетрезвом состоянии.
ГБР открыло уголовное производство по факту угрозы работникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК Украины). Расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
В то же время Одесский областной ТЦК и СП заявил, что проводит собственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и проверить, действительно ли участники инцидента имели отношение к военным ТЦК или посторонним лицам, которые могли выдавать себя за них. В случае подтверждения фактов нарушений пообещали инициировать служебное расследование.
Ранее РБК-Украина писало, что ГБР проверяет действия работников Киевского ТЦК после смерти мобилизованного мужчины на распределительном пункте. Ведомство направило запросы в ТЦК и Военную службу правопорядка, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Полиция уже расследует дело, предварительно считают, что мужчина упал и получил смертельную травму.
Также мы рассказывали, что Печерский суд отправил двух киевских полицейских под круглосуточный домашний арест из-за подозрения в избиении мужчины возле Голосеевского ТЦК. По данным ГБР, копы избивали потерпевшего после того, как он распылил в машине перцовый баллончик. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, что наказывается до 8 лет заключения.