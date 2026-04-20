В Одессе вооруженный мужчина напал на ребенка (видео)

Нарушителя задержали после того, как он скрылся на частном участке.

Подробности задержания

Вызов на линию 102 поступил накануне. Очевидцы сообщили об агрессивном мужчине, который угрожал людям ножом прямо на улице.

Ребенка, которому он нанес телесные повреждения, госпитализировала скорая. Патрульные сразу начали обыскивать прилегающую территорию.

Инспекторы установили, что мужчина спрятался на территории частного дома. Во время общения с полицейскими он вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал угрожать.

Патрульные применили физическую силу и наручники и задержали его.

После проверки документов выяснилось: мужчина самовольно покинул воинскую часть. Его передали военной службе правопорядка.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.