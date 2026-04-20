RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Одессе вооруженный мужчина напал на ребенка (видео)

14:45 20.04.2026 Пн
2 мин
Нарушителем оказался военный в СЗЧ
aimg Елена Чупровская
Фото: патрульные задержали вооруженного мужчину, который напал на ребенка (Getty Images)

В Одессе пьяный мужчина с ножом напал на ребенка. Патрульные установили, что он самовольно покинул воинскую часть.

Нарушителя задержали после того, как он скрылся на частном участке.

Подробности задержания

Вызов на линию 102 поступил накануне. Очевидцы сообщили об агрессивном мужчине, который угрожал людям ножом прямо на улице.

Ребенка, которому он нанес телесные повреждения, госпитализировала скорая. Патрульные сразу начали обыскивать прилегающую территорию.

Инспекторы установили, что мужчина спрятался на территории частного дома. Во время общения с полицейскими он вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал угрожать.

Патрульные применили физическую силу и наручники и задержали его.

После проверки документов выяснилось: мужчина самовольно покинул воинскую часть. Его передали военной службе правопорядка.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, что в последнее время Украину всколыхнул ряд резонансных преступлений. В Буче 23 марта вблизи жилого дома прогремели два взрыва - двое полицейских получили ранения, а правоохранители квалифицировали инцидент как теракт.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля в Киеве 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу в Голосеевском районе - поджег собственную квартиру, расстрелял прохожих и забаррикадировался в супермаркете. Семь человек погибли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
