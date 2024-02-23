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Россияне ударили дроном по жилому дому в Одессе: есть пострадавшие

Одесса, Пятница 23 февраля 2024 22:37
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Россияне ударили дроном по жилому дому в Одессе: есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне ударили дроном по жилому дому в Одессе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 февраля, вечером ударили дроном по жилому дому в Одессе. Два человека пострадали, они в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram и "Думскую" в Telegram.

Он рассказал, что россияне уже вторую ночь подряд бьют по Одесской области ударными беспилотниками.

"В результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - уточнил Кипер.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы.

Поисковые работы и тушение пожара продолжаются. Под завалами могут быть люди.

Обновлено в 23:18

Позже стало известно, что в Одессе из-под завалов дома, куда попал "Шахед", достали еще одну пострадавшую. Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что женщину в тяжелом состоянии везут в больницу.

"Она пробыла под завалами около двух часов. Поисковая операция продолжается", – добавил чиновник.

Местное издание "Думская" уже публикует видео с пожаром в Одессе.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 февраля, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине.

По информации Воздушных сил, вражеские беспилотники, в частности, фиксировали в Одесской области.

В 21:43 военные предупреждали о "Шахеде" над Одессой. Местных жителей призывали находиться в укрытиях.

Стоит заметить, что в ночь на 23 февраля россияне также били по Одессе дронами. Было известно о погибших.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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