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В Одессе в больнице погибла женщина, пострадавшая от атаки дрона 23 февраля

Одесса, Воскресенье 03 марта 2024 17:57
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В Одессе в больнице погибла женщина, пострадавшая от атаки дрона 23 февраля Фото: в Одессе в больнице погибла женщина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В одесской больнице сегодня погибла женщина, раненная во время российской атаки на город 23 февраля. Одесситке был 61 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Женщина, которая пострадала в результате предварительной российской дроновой атаки 23 февраля 2024 года сегодня, к сожалению, скончалась в больнице", - сообщил Кипер.

Он сообщил, что весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым - критическим, оно находилось в блоке интенсивной терапии ожогового профиля.

Атака дронами по Одессе вечером 23 февраля

Ранее сообщалось, что российские кафиры ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Одессе. Местные власти впоследствии сообщили о по меньшей мере двух пострадавших в результате вражеской атаки, они были в тяжелом состоянии. Позже стало известно о жертве.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что на месте работают все соответствующие службы. Кроме того, в эфире национального телемарафона "Единые новости" чиновник рассказал о состоянии пострадавших в результате очередной атаки россиян по городу. По словам чиновника, трое раненых в тяжелом состоянии.

Более подробно о последствиях удара - в материале РБК-Украина.

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