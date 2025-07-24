RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Одессе горит рынок "Привоз" после атаки РФ: появились фото последствий

Фото: в Одессе горит рынок Привоз (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

В Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города горит рынок "Привоз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Одесский Привоз - это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу", - отметили спасатели.

По данным ГСЧС, в настоящее время ликвидируются последствия российского террора. Экстренные службы пытаются спасти от огня историческое место в центре Одессы.

Фото: последствия удара по рынку Привоз в Одессе (t.me/dsns_telegram)

 

Что известно о рынке "Привоз"

Крупный продовольственный рынок в историческом центре Одессы является местной достопримечательностью. Его история начинается еще с 1827 года. Изначально на нем торговали привозным товаром. Отсюда и появилось такое название.

Удар по Одессе 24 июля

Ночью, 23 июля, на фоне очередной атаки беспилотников в ОВА сообщили о работе ПВО. В городе прогремели несколько взрывов.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по историческому центру города. Вспыхнули пожары, в том числе, повреждены памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный по всему миру Приморский бульвар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеДрони