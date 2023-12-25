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В Одессе двое парней "в шутку" снимали работу ПВО. Их задержала полиция

Одесса, Понедельник 25 декабря 2023 20:35
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В Одессе двое парней "в шутку" снимали работу ПВО. Их задержала полиция Архивное фото: в Одессе двое парней "в шутку" снимали работу ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители вчера вечером задержали двух парней в Одессе из-за того, что они фиксировали на видео работу противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Одесской области.

Отмечается, что вчера вечером, во время воздушной тревоги, инспекторы получили сообщение о двух лицах, которые снимают на телефон работу ПВО.

"На месте патрульные задержали двух парней, у одного из которых в телефоне, действительно, было видео боевой работы противовоздушной обороны. Они объяснили, что пошутили", - говорится в заявлении.

Полиция сообщила, что ребят доставили в отделение полиции, где в дальнейшем с ними работали следователи.

Атака РФ по Украине

В воскресенье вечером, 24 декабря, российская армия атаковала южные регионы Украины. Налет "Шахедов" длился 6,5 часов и привел к пожарам в двух областях.

Сначала тактическая авиация врага выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения ПВО уничтожили обе ракеты. А потом 6,5 часов продолжалась дроновая атака.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 22 ударных БПЛА типа Shahed-136:

  • 17 в Одесской области
  • 3 в Херсонской области
  • 1 в Николаевской области
  • 1 в Кировоградской области.

Обломками сбитого БПЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбивания повреждены недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

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