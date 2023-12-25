В Одессе двое парней "в шутку" снимали работу ПВО. Их задержала полиция
Правоохранители вчера вечером задержали двух парней в Одессе из-за того, что они фиксировали на видео работу противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Одесской области.
Отмечается, что вчера вечером, во время воздушной тревоги, инспекторы получили сообщение о двух лицах, которые снимают на телефон работу ПВО.
"На месте патрульные задержали двух парней, у одного из которых в телефоне, действительно, было видео боевой работы противовоздушной обороны. Они объяснили, что пошутили", - говорится в заявлении.
Полиция сообщила, что ребят доставили в отделение полиции, где в дальнейшем с ними работали следователи.
Атака РФ по Украине
В воскресенье вечером, 24 декабря, российская армия атаковала южные регионы Украины. Налет "Шахедов" длился 6,5 часов и привел к пожарам в двух областях.
Сначала тактическая авиация врага выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения ПВО уничтожили обе ракеты. А потом 6,5 часов продолжалась дроновая атака.
Силами противовоздушной обороны уничтожено 22 ударных БПЛА типа Shahed-136:
- 17 в Одесской области
- 3 в Херсонской области
- 1 в Николаевской области
- 1 в Кировоградской области.
Обломками сбитого БПЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбивания повреждены недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.