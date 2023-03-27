В Одессе демонтировали мемориальную доску полководцу Суворову

Издание отмечает, что памятная доска была размещена на фасаде дома №2 на улице Приморской, которая с 1969 по 1995 год носила имя Суворова.

Напомним, в Одессе также решили снести памятник российскому писателю Максиму Горькому.

К тому же, в городе были демонтированы памятники Екатерине II и Суворову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.