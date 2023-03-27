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В Одессе демонтировали мемориальную доску полководцу Суворову

Фото: в Одессе демонтировали мемориальную доску полководцу Суворову (monuments.top)
Автор: Елизавета Драбкина

В центре Одессы демонтировали мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Издание отмечает, что памятная доска была размещена на фасаде дома №2 на улице Приморской, которая с 1969 по 1995 год носила имя Суворова.

Напомним, в Одессе также решили снести памятник российскому писателю Максиму Горькому.

К тому же, в городе были демонтированы памятники Екатерине II и Суворову.

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Одесса