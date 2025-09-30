RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Одессе из-за ливня объявили красный уровень опасности: школы перейдут на дистанционку

Фото: в Одессе из-за ливня объявили красный уровень опасности (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сильный ливень привел к масштабным потопам в Одессе во вторник, 30 сентября. В городе объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой городские власти.

По предварительным данным, сегодня в Одессе уже зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. В связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30. В зонах подтоплений движение легкового транспорта ограничено.

Также отмечается, что в среду, 1 октября, учреждения общего среднего образования Одессы будут работать в дистанционном формате.

Как сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, такое решение принято из-за необходимости ликвидировать последствия непогоды: в части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий.

В то же время, по данным Гидрометцентра, в ближайшие часы в Одессе осадки достигнут критерия "чрезвычайный дождь".

"Метеорологические явления III уровня (красного) опасности по г. Одесса. В ближайшие 1-2 часа 30 сентября дождь достигнет критерия чрезвычайный дождь (>80 мм)", - сказано в заявлении.

 

Непогода в Украине

Напомним, сегодня непогода накрыла ряд областей Украины. Сообщалось о подтоплении и проблемах с электроснабжением.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

