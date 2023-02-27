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В Одессе частично возобновили электроснабжение критической инфраструктуры

Фото: в Одессе частично возобновили электроснабжение критической инфраструктуры (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Энергетикам удалось заживить критическую инфраструктуру в трех районах Одессы и Одесском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, на 12:00 полностью заживлены все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе Одессы.

"Также критическую инфраструктуру частично удалось заживить в Суворовском и Малиновском районах города и в Одесском районе области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе сегодня, 27 февраля, произошло аварийное отключение электроэнергии. В городе остановились трамваи и троллейбусы.

В частности, отсутствует водоснабжение в Приморском районе из-за проблем с электричеством в городе. Также возможно пониженное давление в Малиновском районе.

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