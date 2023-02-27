ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Одессы из-за проблем с электричеством остается без воды: где именно

Новина українською →
Одесса, Понедельник 27 февраля 2023 12:37
Часть Одессы из-за проблем с электричеством остается без воды: где именно Фото: часть Одессы из-за проблем с электричеством остается без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе сегодня, 27 февраля отсутствует водоснабжение в Приморском районе из-за проблем с электричеством в городе. Также возможно пониженное давление в Малиновском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Инфоксводоканала".

"Сегодня утром в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. В связи с этим были обесточены насосные станции филиала "Инфоксводоканал" и возникли перебои в водоснабжении потребителей", - идет речь. сообщении.

Там отметили, что для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов.

"Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания", - объясняют в сообщении.

Так что жителей некоторых районов предупреждают о проблемах с водоснабжением.

"По состоянию на 11:45 из-за отсутствия электроэнергии на одной из насосных станций без водоснабжения остаются потребители Приморского района города Одессы, также возможно снижение давления в Малиновском районе", - говорится в сообщении.

Тем временем энергетики продолжают работы по скорейшему решению этого вопроса в ближайшие часы.

Напомним, что сегодня почти вся Одесса и Одесский район остались без света в результате аварийного отключения высоковольтной линии. В городе остановились трамваи и троллейбусы, а также фиксируются проблемы с водоснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Электроэнергия Водоснабжение
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"