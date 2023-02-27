Часть Одессы из-за проблем с электричеством остается без воды: где именно

В Одессе сегодня, 27 февраля отсутствует водоснабжение в Приморском районе из-за проблем с электричеством в городе. Также возможно пониженное давление в Малиновском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Инфоксводоканала" .

"Сегодня утром в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. В связи с этим были обесточены насосные станции филиала "Инфоксводоканал" и возникли перебои в водоснабжении потребителей", - идет речь. сообщении.

Там отметили, что для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов.

"Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания", - объясняют в сообщении.

Так что жителей некоторых районов предупреждают о проблемах с водоснабжением.

"По состоянию на 11:45 из-за отсутствия электроэнергии на одной из насосных станций без водоснабжения остаются потребители Приморского района города Одессы, также возможно снижение давления в Малиновском районе", - говорится в сообщении.

Тем временем энергетики продолжают работы по скорейшему решению этого вопроса в ближайшие часы.

Напомним, что сегодня почти вся Одесса и Одесский район остались без света в результате аварийного отключения высоковольтной линии. В городе остановились трамваи и троллейбусы, а также фиксируются проблемы с водоснабжением.

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