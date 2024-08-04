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В Одессе авто ГСЧС попало в ДТП с грузовиком: среди пострадавших прохожая

Одесса, Воскресенье 04 августа 2024 11:51
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В Одессе авто ГСЧС попало в ДТП с грузовиком: среди пострадавших прохожая Фото: в Одессе авто ГСЧС попало в ДТП с грузовиком 4 августа (facebook.com/gunp.odesa)
Автор: Наталия Гурковская

4 августа в Одессе столкнулись продуктовый грузовик и автомобиль ДСНС. Пострадали трое людей, в том числе прохожая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 4 июля, около 8:00 на перекрестке улиц Троицкой и Ришельевской", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители выяснили, что столкновение автомобилей произошло, когда спасатели ехали по вызову с включенной сиреной и проблесковыми маячками со стороны улицы Ришельевской на красный свет светофора, а водитель продуктового грузовика - со стороны улицы Троицкой на зеленый свет.

"В результате столкновения авто отбросило на обочину, где в то время находилась пешеходка", - добавили в полиции.

Что известно о пострадавших

В больницу с разными телесными повреждениями доставлены 28-летний водитель пожарной машины, 40-летний водитель грузовика и 50-летняя женщина.

Им оказывается медицинская помощь. Руководители будут проверены на состояние опьянения. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Как сообщалось, 27 апреля в Одесской области произошла масштабная авария с участием грузовиков. Один из водителей погиб.

Кроме того, в апреле прошлого года на автодороге Одесса-Рени произошло ДТП с участием автобуса.

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