ua en ru
Нд, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі авто ДСНС потрапило в ДТП з вантажівкою: серед постраждалих перехожа

Одеса, Неділя 04 серпня 2024 11:51
UA EN RU
В Одесі авто ДСНС потрапило в ДТП з вантажівкою: серед постраждалих перехожа Фото: в Одесі авто ДСНС потрапило у ДТП із вантажівкою 4 серпня (facebook.com/gunp.odesa)
Автор: Наталія Гурковська

4 серпня в Одесі зіткнулися продуктова вантажівка та автомобіль ДСНС. Постраждали троє людей, зокрема перехожа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

"Автопригода сталася сьогодні, 4 липня, близько 8:00 на перехресті вулиць Троїцької та Рішельєвської", - йдеться у повідомленні.

На місці правоохоронці з'ясували, що зіткнення автівок сталося, коли рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками з боку вулиці Рішельєвської на червоне світло світлофора, а водій продуктової вантажівки - з боку вулиці Троїцької на зелене світло.

"Унаслідок зіткнення автівки відкинуло на узбіччя, де в той час перебувала пішохідка", - додали в поліції.

Що відомо про постраждалих

До лікарні з різними тілесними ушкодженнями доставлені 28-річний водій пожежної машини, 40-річний водій вантажівки та 50-річна жінка.

Їм надається медична допомога. Керманичі будуть перевірені на стан спʼяніння. Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, 27 квітня на Одещині сталася масштабна аварія за участю вантажівок. Один із водіїв загинув.

Крім того, у квітні минулого року на автодорозі Одеса-Рені сталася ДТП за участю автобуса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Одеса Аварія
NEWS
Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток
Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку