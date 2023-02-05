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В Одессе 40% потребителей до сих пор без электричества. Свет обещают включать по 2 часа

Фото: в Одессе 40% потребителей до сих пор остаются без света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за аварии на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одессе до 40% потребителей до сих пор остаются без электроэнергии. Однако с сегодняшнего дня жителям обещают давать свет по 2 часа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу ГСЧС Сергея Крука.

Шмыгаль провел совещание с Одесской ОВА по ситуации с электроснабжением в Одессе и Одесском районе.

"В городе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Но за вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре", - написал он.

Шмыгаль сообщил, что фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Также круглосуточно проходят ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария.

При этом в ДТЭК сообщили, что с сегодняшнего дня в Одессе и Одесском районе начнут включать свет по 2 часа.

"Освобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас это тот максимум, которым можно обеспечить все имеющееся исправное энергетическое оборудование региона.

При этом говорится, что когда в город будут доставлены все анонсированные генераторы, перерыв в электроснабжении начнет сокращаться.

Так, в Одессу направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электроснабжению больше потребителей. Более 25 из них уже поступило, еще около 50 в дороге. Премьер также поручил изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в Одессе.

При этом глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что ведомство направило в Одессу 39 силовых электрогенераторов и 20 "Пунктов несокрушимости". Там также был создан резерв генераторов малой мощности.

ДТЭК также сообщило о направлении в город 15 мощных генераторов.

Кроме того, в ОВА отметили, что в настоящее время в Одесском районе развернуто 337 "Пунктов несокрушимости", 295 из них - в Одессе.

Напомним, Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за аварии на подстанции 4 февраля.

Авария нанесла значительные повреждения, но критическую инфраструктуру уже удалось подключить к энергоснабжению.

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ОдессаДенис ШмыгальЭлектроэнергия