В Одессе 17-летняя девушка застрелила военного из автомата: полиция открыла дело

В Одессе в ночь с субботы на воскресенье, 30 июня, 17-летняя девушка во время застолья застрелила 23-летнего военного, когда пыталась разобрать и собрать автомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщается, трагическое событие произошло в одной из квартир многоэтажки в Приморском районе города.

Сообщение о гибели 23-летнего военнослужащего поступило на спецлинию "102" около двух часов от его на год старшего побратима.

Правоохранители установили, что заявитель пригласил в гости товарища и двух знакомых девушек в возрасте 17 и 20 лет.

Во время застолья младшая девушка изъявила желание попытаться разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры, взяла оружие в руки и произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. От полученных ран он погиб на месте.

С места совершения преступления следователи изъяли автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему, гильзы, два пистолета и другие интересующие следствие. Все вещдоки правоохранители направили на экспертное исследование.

Фото с места трагедии (od.npu.gov.ua)

По указанному факту следователи отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 начали производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины, которым квалифицируется убийство по неосторожности.

Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели военнослужащего, а также основания наличия и хранения автоматического оружия по месту жительства у его товарища. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжается.