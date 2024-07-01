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В Одессе 17-летняя девушка застрелила военного из автомата: полиция открыла дело

Одесса, Понедельник 01 июля 2024 17:56
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В Одессе 17-летняя девушка застрелила военного из автомата: полиция открыла дело Фото: в Одессе 17-летняя девушка застрелила военного из автомата (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе в ночь с субботы на воскресенье, 30 июня, 17-летняя девушка во время застолья застрелила 23-летнего военного, когда пыталась разобрать и собрать автомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщается, трагическое событие произошло в одной из квартир многоэтажки в Приморском районе города.

Сообщение о гибели 23-летнего военнослужащего поступило на спецлинию "102" около двух часов от его на год старшего побратима.

Правоохранители установили, что заявитель пригласил в гости товарища и двух знакомых девушек в возрасте 17 и 20 лет.

Во время застолья младшая девушка изъявила желание попытаться разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры, взяла оружие в руки и произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. От полученных ран он погиб на месте.

С места совершения преступления следователи изъяли автомат Калашникова и несколько магазинов с патронами к нему, гильзы, два пистолета и другие интересующие следствие. Все вещдоки правоохранители направили на экспертное исследование.

В Одессе 17-летняя девушка застрелила военного из автомата: полиция открыла дело

Фото с места трагедии (od.npu.gov.ua)

По указанному факту следователи отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 начали производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины, которым квалифицируется убийство по неосторожности.

Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели военнослужащего, а также основания наличия и хранения автоматического оружия по месту жительства у его товарища. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Следствие продолжается.

Другие инциденты с военными

Напомним, 20 июня в центре Днепра группа людей в балаклавах и камуфляже напала на бывшего военнослужащего ВСУ. Позже стало известно, что речь идет об экс-бойце подразделения Kraken Дмитрии Павлове с позывным "Сын".

Также ранее мы сообщали, что в Житомире в квартиру, где проживает семья военнослужащего, пытались проникнуть трое незнакомых мужчин. Они вошли в подъезд и пытались выбить дверь.

А недавно правоохранители задержали мужчину, который избил и ограбил военного в Тернопольской области.

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