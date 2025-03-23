Из-за новой опасной игры в Украине погиб ребенок: что такое "зацепинг" и чем он опасен
Среди детей в Украине распространяется новая опасная игра - зацепинг. Это опасный вид экстремального катания на поездах, трамваях или другом транспорте, когда человек цепляется за внешние части вагонов или становится на подножки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
С начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга, в результате которых пострадали 9 детей. Полиция призывает подростков не рисковать жизнью ради экстремальных видео и объясняет смертельную опасность такого увлечения.
В частности, напряжение до 27 000 вольт, падение с высоты или столкновение с препятствиями на скорости 60-100 км/ч - все это почти не оставляет шансов на выживание.
Если вы заметили человека на вагоне или подножке транспорта - немедленно сообщите железнодорожникам, полиции (102) или ГСЧС (101).
Родителям рекомендуют говорить с детьми о рисках, следить за их интересами и контентом в соцсетях. Подросткам напоминают: никакие лайки не стоят жизни, а отказ от зацепинга - это выбор в пользу безопасности.
Ранее мы рассказывали об опасной тенденции "хроминг" или "хаффинг", которая заключается во вдыхании паров токсичных бытовых веществ, таких как жидкость для снятия лака, маркеры, аэрозольные дезодоранты, с целью достижения состояния эйфории. Эта практика быстро распространяется через социальные сети и может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая поражение мозга, сердца, легких, почек, зависимость или даже смерть.
Также мы писали, какие детские развлечения могут привести к травмам.
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