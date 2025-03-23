Из-за новой опасной игры в Украине погиб ребенок: что такое "зацепинг" и чем он опасен

Среди детей в Украине распространяется новая опасная игра - зацепинг. Это опасный вид экстремального катания на поездах, трамваях или другом транспорте, когда человек цепляется за внешние части вагонов или становится на подножки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

С начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга, в результате которых пострадали 9 детей. Полиция призывает подростков не рисковать жизнью ради экстремальных видео и объясняет смертельную опасность такого увлечения.

В частности, напряжение до 27 000 вольт, падение с высоты или столкновение с препятствиями на скорости 60-100 км/ч - все это почти не оставляет шансов на выживание.

Если вы заметили человека на вагоне или подножке транспорта - немедленно сообщите железнодорожникам, полиции (102) или ГСЧС (101).

Родителям рекомендуют говорить с детьми о рисках, следить за их интересами и контентом в соцсетях. Подросткам напоминают: никакие лайки не стоят жизни, а отказ от зацепинга - это выбор в пользу безопасности.