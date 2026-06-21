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В Одесской области уже третьи сутки ищут ребенка, которого унесло в море

17:03 21.06.2026 Вс
2 мин
Специалисты уже обследовали 4,5 га морского дна
aimg Валерия Абабина
Фото: В Одесской области ищут ребенка, которого унесло в море (facebook.com DSNSODE)

Уже третьи сутки продолжаются поиски 10-летней девочки, которую унесло на надувном круге в море возле села Сичавка под Одессой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Одесской области.

10-летняя девочка отдыхала на диком пляже со прабабушкой и пропала во время купания в море. Внезапный порыв ветра подхватил детский круг и в мгновение ока утащил девочку в открытое море.

С начала поисковых работ обследовано 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна. ГСЧС привлекло водолазов, спасателей, психологов и специалистов по беспилотным системам.

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Фото: (facebook.com DSNSODE)

В ведомстве в очередной раз напомнили, что отдых на стихийных пляжах строго запрещен.

"На первый взгляд "уютное" место может в мгновение ока превратиться в место трагедии. Отсутствие спасательных постов, непроверенные побережья, дно и песок - это огромный риск. А использование надувных плавсредств в таких местах - двойная опасность", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что село Сичавка не входит в перечень официальных пляжных зон Одесской области на сезон 2026 года. На данный момент в области официально открыто лишь 13 пляжей, которые прошли проверку на безопасность, оснащены спасательными постами и укрытиями.

Минздрав еженедельно публикует результаты проверок качества воды на официальных пляжах. В Одесской области официальных речных пляжей вообще не зарегистрировано.

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