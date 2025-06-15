В Одесской области нетрезвый водитель BMW врезался в дерево: есть жертва, двое ранены

В ночь на 15 июня на автодороге Т-1639 в Куяльницкой громаде произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель BMW Х5 не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

Фото: Нетрезвый водитель BMW в Одесской области врезался в дерево, погиб пассажир (od.npu.gov.ua)

В результате аварии погиб 17-летний пассажир, еще двое молодых людей 18 и 20 лет получили травмы и были госпитализированы. Водитель был нетрезв, его задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ нарушение правил безопасности движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть.

Фигуранту грозит до 10 лет заключения и лишение права управлять. Продолжаются экспертизы и расследование.