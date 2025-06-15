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В Одесской области нетрезвый водитель BMW врезался в дерево: есть жертва, двое ранены

Фото: Нетрезвый водитель BMW в Одесской области врезался в дерево, погиб пассажир (od.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Нетрезвый водитель BMW врезался в дерево в Одесской области. В результате аварии погиб пассажир, два человека ранены.

В ночь на 15 июня на автодороге Т-1639 в Куяльницкой громаде произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель BMW Х5 не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

Фото: Нетрезвый водитель BMW в Одесской области врезался в дерево, погиб пассажир (od.npu.gov.ua)

В результате аварии погиб 17-летний пассажир, еще двое молодых людей 18 и 20 лет получили травмы и были госпитализированы. Водитель был нетрезв, его задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ нарушение правил безопасности движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть.

Фигуранту грозит до 10 лет заключения и лишение права управлять. Продолжаются экспертизы и расследование.

Как сообщалось ранее, нетрезвый водитель в Киеве устроил тройную аварию на дороге 21 февраля. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, пострадала женщина.

Также в Голосеевском районе Киева произошло ДТП 11 января. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

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