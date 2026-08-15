На Одесщине в море нашли тело 14-летнего парня, пропавшего во время купания

Сообщение о том, что во время купания в море пропал 14-летний парень на территории Лиманского общества, поступило в полицию вечером 13 августа.

Поисковые мероприятия проводили полицейские, водолазы ГСЧС, военнослужащие Государственной пограничной службы и территориальной обороны.

Сегодня, 15 августа, около 16 часов во время поисков тело парня обнаружили в воде - примерно в семи километрах от места исчезновения. Его подняли на берег.

Фото: Специалисты обнаружили тело пропавшего в море подростка (od.npu.gov.ua)

Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители призвали не пренебрегать запретами и правилами безопасности. На территории Белгород-Днестровского района пляжи закрыты для посещения и купания.