На Одесщине в море нашли тело 14-летнего парня, пропавшего во время купания

На побережье Одесской области во время купания в море погиб 14-летний парень. Он скрылся в воде вечером 13 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .
Сообщение о том, что во время купания в море пропал 14-летний парень на территории Лиманского общества, поступило в полицию вечером 13 августа.
Поисковые мероприятия проводили полицейские, водолазы ГСЧС, военнослужащие Государственной пограничной службы и территориальной обороны.
Сегодня, 15 августа, около 16 часов во время поисков тело парня обнаружили в воде - примерно в семи километрах от места исчезновения. Его подняли на берег.
Фото: Специалисты обнаружили тело пропавшего в море подростка (od.npu.gov.ua)
Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Правоохранители призвали не пренебрегать запретами и правилами безопасности. На территории Белгород-Днестровского района пляжи закрыты для посещения и купания.
Напомним, несмотря на летний сезон, в 2026 году из-за военного положения и ситуации безопасности официальные пляжи не открывают в ряде прифронтовых областей.
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