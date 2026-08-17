На Одесщине частично отменяют комендантский час: кого это касается

"Областной военной администрацией снято ограничение комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения с киевской трассы по объездной городу Одессы в сторону пунктов международного пропуска "Паланка", "Старокозаче", "Орловка" и "Рени", - рассказал он.

По словам Кипера, это решение важно для тех людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях.

Глава ОВА отметил, что отмена комендантского часа позволит им быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в пути.

Напомним, в Сумской области до 15 сентября сократили комендантский час - он будет действовать с 00:00 до 04:00. Решение было принято после обращения аграриев, для которых дополнительный утренний час необходим в период активных сезонных работ.