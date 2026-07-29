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В Одесской области 83 военных строили дом для командира части

19:42 29.07.2026 Ср
2 мин
Кроме солдат, для строительства командир задействовал еще один ресурс части
aimg Валерия Абабина
Фото: Командир воинской части привлекал подчиненных к строительству своего дома (t.me/ruslan_kravchenko_ru)

В Одесской области разоблачили командира воинской части, который несколько месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома. В ходе обыска на объекте обнаружили около 83 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального прокурора. Руслана Кравченко и Национальную полицию.

По данным следствия, командир воинской части в течение нескольких месяцев привлекал около 80 подчиненных военнослужащих для строительства своего частного дома в Подольском районе Одесской области.

В ходе обыска на объекте обнаружили 83 военных, выполнявших строительные работы.

Следствие также зафиксировало, что для доставки строительных материалов использовали военный грузовой транспорт – не по назначению.

По заключению правоохранителей собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий.

Фото: Командир воинской части привлекал подчиненных к строительству своего дома (t.me/ruslan_kravchenko_ru)

"Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения", - подчеркнул генеральный прокурор Руслан Кравченко

Как отметили в Нацполиции, командир "беспокоился о собственных выгодах и не переживал, что снижает боеспособность военного формирования и подрывает авторитет государства".

Фото: Командир воинской части привлекал подчиненных к строительству своего дома (t.me/UA_National_Police)

Задержание и подозрение

Майора задержали. При процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным должностным лицом власти, причинившее существенный вред, в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, в сентябре 2025 года в Ровенской области ДБР разоблачило командира, который более полутора лет использовал подчиненных для строительства собственного жилья.

В апреле 2025 года полиция раскрыла схему, по которой заместителю командира части построили здание за 3 млн "боевых" – военных официально проводили в качестве участников боев.

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