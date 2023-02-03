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Без тепла может остаться целый микрорайон. В Николаеве призывают не сливать воду с батарей

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Николаев, Пятница 03 февраля 2023 12:38
Без тепла может остаться целый микрорайон. В Николаеве призывают не сливать воду с батарей Фото: в Николаеве просят жителей не сливать воду из батарей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Николаева просят не сливать воду с батарей, поскольку из-за этого целый микрорайон может остаться без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблтеплоэнерго".

"Не успело в Николаеве исчезнуть водоснабжение, как есть случаи сливания воды из внутридомовых систем отопления. Поэтому в очередной раз подчеркиваем николаевцам: вода из сетей не для бытовых нужд", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что вода в системах отопления химически очищена и имеет зеленую окраску. Это помогает коммунальщикам находить и устранять утечки на теплосетях.

Жители Николаева предупреждают, что слив и использование такой воды может оставить без тепла целый микрорайон.

"Обратите внимание, что использование этой воды для мытья рук или смыва унитаза может опустошить внутридомовые системы отопления и оставить без тепла целый микрорайон", - отмечают коммунальщики.

Если жители Николаева стали свидетелями утечек, их просят обращаться в аварийно-диспетчерскую службу: 44 25 77 или +380958221166 (круглосуточно).

Напомним, вчера в Николаеве сообщили о технических проблемах на насосных станциях, из-за этого некоторые районы остались без воды.

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Николаев Водоснабжение
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