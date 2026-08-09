Одесса без света, в Харькове "прилет" в дом, а в Павлограде - в ТЦ: все последствия атак РФ

Главное: Масштаб атаки: Россия выпустила по Украине ракеты и 202 ударных дрона. Силы ПВО сбили 179 беспилотников, однако зафиксировано попадание на 22 локациях.

Россия выпустила по Украине ракеты и 202 ударных дрона. Силы ПВО сбили 179 беспилотников, однако зафиксировано попадание на 22 локациях. Последствия для Одессы: Повреждены энергообъекты, жилье и порт, также известно о 8 пострадавших. В городе проблемы со светом, исчезла вода.

Повреждены энергообъекты, жилье и порт, также известно о 8 пострадавших. В городе проблемы со светом, исчезла вода. Удар по Харькову: Беспилотник прямым попаданием разрушил четыре этажа многоэтажки на Салтовке. Два человека погибли, еще 23 - получили ранения.

Беспилотник прямым попаданием разрушил четыре этажа многоэтажки на Салтовке. Два человека погибли, еще 23 - получили ранения. Обстрел Павлограда: Оккупанты ударили вблизи торгового центра и по энергообъектам. Пострадали девять человек, среди которых четверо детей.

Оккупанты ударили вблизи торгового центра и по энергообъектам. Пострадали девять человек, среди которых четверо детей. Проблемы на границе: Из-за последствий обстрела Одесской области ограничено движение по трассе "Одесса-Рени" к и от границы с Молдовой.

Более 200 дронов и ракеты: как отработала ПВО

В Воздушных силах сообщили, что основным направлением вражеского удара стала Одесская область. Россияне выпустили баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты (Искандер-М/С-400, Оникс, Х-31П) из Крыма и акватории Черного моря.

Кроме того, враг запустил по Украине 202 ударных дрона разных типов (в частности "Шахеды") и баражирующие боеприпасы "Бандероль".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 179 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание дронов и ракет на 22 локациях.

Масштабная атака на Одессу: проблемы со светом и водой

В Одессе повреждены жилые дома, порт и энергетические объекты. По состоянию на утро известно о восьми пострадавших.

В ДТЭК назвали эту атаку одной из самых масштабных для региона в этом году. Из-за серьезных повреждений часть районов Одессы и объекты критической инфраструктуры остались без света. Ремонтные работы будут продолжаться столько, сколько нужно.

Как отметили в Одесской мэрии, в городе из-за атаки:

временно приостановили движение электротранспорта (на маршруты вывели автобусы);

исчезло водоснабжение в большинстве районов города из-за обесточивания мощных насосных станций.

Фото: последствия ночной атаки врага на Одессу (t.me/odesaMVA)

Проблемы на границе с Молдовой

Как сообщили в Госпогранслужбе, из-за последствий российских обстрелов ограничено движение по трассе "Одесса-Рени".

Из-за этого невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы.

Удары по Харькову и Павлограду

В Харькове российский беспилотник прямым попаданием разрушил четыре этажа многоэтажки на Салтовке.

В Харьковской ОВА сообщили, что количество пострадавших уже достигает 23 человек. В больницах находятся пять человек, среди них женщина в тяжелом состоянии. В результате удара два человека погибли.

В Павлограде (Днепропетровская область) оккупанты нанесли удар вблизи торгового центра и по энергообъектам. Там пострадали девять человек, среди которых четверо детей.

Также в эту ночь под вражеским огнем оказались Житомирская, Николаевская, Киевская, Херсонская, Сумская, Запорожская и Донецкая области.

Фото: последствия российского удара по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Масштабы российского террора

Как отметил президент Владимир Зеленский, Россия продолжает делать ставку на баллистику. Только за эту неделю оккупанты применили против Украины 61 ракету, из которых 56 - атаковали по баллистической траектории.

Кроме этого, враг выпустил более 1560 ударных дронов и 1540 управляемых авиабомб.

Для противодействия этому террору Украина требует больше систем противовоздушной защиты и ужесточения санкций против РФ, подчеркнул президент.