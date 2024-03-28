Одесса позже всех завершит отопительный сезон: названа дата

"В соответствии с распоряжением одесского городского головы в этом году мы заканчиваем отопительный сезон 7 апреля. Это решение принято в соответствии с температурными показателями, а также сложной ситуацией в энергетике в Одесской области из-за вражеских атак", - заявила она.

Кроме того, Позднякова обратилась к тем, кто имеет долги за отопление, и призвала погасить их, так как предприятию нужны деньги на ремонтные работы, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Отопительный сезон

Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.

Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление выключили во Львове и Николаеве. В Киеве отопительный сезон также завершился сегодня.

В Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.

Отопительный сезон Запорожья завершает в пятницу, 29 марта. В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.

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