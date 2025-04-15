Одесса была защищена лучше: Зеленский сделал откровенное заявление о ПВО

Украина получит Patriot

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина уже получила большинство систем Patriot, которые партнеры обещали ей передать на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году.

Но ожидается, что в ближайшее время в Украину доставят уже все обещанные системы.

Стоит заметить, что последнее время Россия стала чаще использовать баллистические ракеты с кассетной боевой частью для ударов по мирным городам Украины. Поскольку у Украины нет достаточного количества систем Patriot, есть проблемы с защитой от такого вооружения.

В частности, 13 апреля оккупанты ударили по Сумам. Известно, что из-за такой атаки российских террористов погибли 35 человек.

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