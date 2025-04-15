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Одесса была защищена лучше: Зеленский сделал откровенное заявление о ПВО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Защиту неба над Одессой от российских атак усилят. Ранее город был защищен лучше.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с представителями бизнеса Одесской области.

Он пообещал, что военное командование будет усиливать защиту Одессы. 

"Что касается ПВО, скажу откровенно, Одесса была лучше защищена, чем в последнее время. Была лучше. Не будем уходить в детали. Но то, что было, вернется", - добавил президент. 

Глава государства не уточнил, какими именно системами ПВО могут усилить защиту Одессы. 

Украина получит Patriot

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина уже получила большинство систем Patriot, которые партнеры обещали ей передать на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году.

Но ожидается, что в ближайшее время в Украину доставят уже все обещанные системы.

Стоит заметить, что последнее время Россия стала чаще использовать баллистические ракеты с кассетной боевой частью для ударов по мирным городам Украины. Поскольку у Украины нет достаточного количества систем Patriot, есть проблемы с защитой от такого вооружения.

В частности, 13 апреля оккупанты ударили по Сумам. Известно, что из-за такой атаки российских террористов погибли 35 человек.

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