Возглавил "народную милицию" в Лимане и похитил оружие: ГБР подозревает экс-полицейского

Бывший полицейский перешел на сторону оккупантов в Лимане (Донецкая область) и похитил все оружие. Ему объявили подозрение в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"После начала российского вторжения правоохранитель отказался выполнять приказ об эвакуации, остался в городе и перешел на сторону врага. Он пришел на собеседование с представителями оккупационных властей и согласился занять должность начальника "Краснолиманского РО УМВД "ДНР"", - говорится в сообщении.
Мужчина сразу завладел табельным огнестрельным оружием и боеприпасами. После деоккупации города он скрылся и стал скрываться на территории РФ. Ему объявили о подозрении по следующим статьям:
Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, что правоохранители обнаружили четырех жителей Полтавской области, отрицавших агрессию РФ против Украины.
Ранее сообщалось, что в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который "собирал голоса" для "референдума" оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.