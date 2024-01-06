Главу Пентагона госпитализировали из-за осложнений после медицинской процедуры, - CNN

Информацию Пентагон обнародовал через четыре дня после доставки чиновника в больницу.

В коротком заявлении не уточняется, какой была процедура и какие осложнения возникли после нее. Однако было сказано, что Остин "хорошо выздоравливает". Когда его выпишут из больницы, пока неизвестно.

В Пентагоне не сообщили, был ли Остин без сознания во время госпитализации и находился ли он когда-либо в критическом состоянии.

"Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс была "готова действовать от имени министра и выполнять его полномочия, если это потребуется", - отметил пресс-секретарь оборонного ведомства Пэт Райдер.

Госпитализация Остина и отсутствие признания об этом произошла в то время, когда США сталкиваются с рядом проблем национальной безопасности за рубежом. В частности, это нападения на американские войска на Ближнем Востоке, перехват американскими кораблями ракетных катеров хуситов из Йемена, а также войны в Украине и Секторе Газа.

Так, во время госпитализации Остина, США нанесли удар в Багдаде по командиру проиранского ополчения. По словам Райдера, Остин дал разрешение на удар еще до того, как попал в больницу.

Секретность не приветствуется

Отказ публично объявить о госпитализации Остина противоречит предыдущим прецедентам. Ассоциация прессы Пентагона выразила свое "возмущение" тем, что общественность не была своевременно предупреждена.

"Общественность имеет право знать, когда члены Кабинета министров США находятся в больнице, под анестезией, или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры. Это было практикой даже на уровне президента. Как высший руководитель оборонного ведомства страны, министр Остин не имеет права на приватность в этой ситуации", - написала пресс-служба Пентагона, попросив организовать встречу для обсуждения ситуации.

CNN напомнило, что когда президент Джо Байден был госпитализирован для проведения плановой колоноскопии в 2021 году, Белый дом заранее объявил, что он ненадолго передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Деятельность Ллойда Остина на посту министра обороны США

После масштабного ракетного удара РФ 29 декабря, Ллойд Остин подтвердил непоколебимость поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и коалиции из около 50 членов Альянса и партнеров.

В конце декабря армия США ударила по объектам движения "Катаиб Хезболла". Атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке.

Также в Пентагоне объявили о начале спецоперации по защите судоходства в Красном море.

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