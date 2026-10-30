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Глава ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить защиту энергетики от атак РФ

12:22 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Глава ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить защиту энергетики от атак РФ Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (фото: facebook.com.DTEKcompany)
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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время специального события "Поддержать Украину, защитить Европу" (Support Ukraine, Defend Europe), организованного вновь Офисом Киевского Форума безопасности в Брюсселе.

По его словам, враг наращивает интенсивность обстрелов и пытается нарушить целостность украинской энергосистемы.

Он отметил, что российские удары по подстанциям и линиям электропередачи нарушают работу энергосистемы даже при наличии достаточных генерирующих мощностей. Особо сложной остается ситуация в центральных и восточных регионах Украины.

Глава ДТЭК подчеркнул, что интенсивность российских атак на энергетическую инфраструктуру продолжает расти, в то же время запасов оборудования для восстановления поврежденных объектов недостаточно.

Тимченко также отметил, что пассивная защита энергетических объектов не может полностью заменить активную противовоздушную оборону.

Он добавил, что именно поэтому усиление защиты украинского неба при поддержке международных партнеров остается одним из главных приоритетов обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях постоянных российских атак.

Ранее Тимченко призвал международных инвесторов воспользоваться возможностями инвестирования в украинскую энергетику.

До этого сообщалось, что генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ставил целью объединить мировое сообщество для поддержки энергетической системы Украины, подчеркивая беспрецедентную опасность для нее, вызванную ударами РФ.

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