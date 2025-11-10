RU

Экономика

Глава ДТЭК Тимченко провел встречу с министром энергетики США Райтом

Фото: СЕО ДТЭК Максим Тимченко встретился с министром энергетики США Крисом Райтом (linkedin.com/maxim-timchenko)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился с министром энергетики США Крисом Райтом.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Тимченко в LinkedIn.

"Россия угрожает безопасности Европы не только из-за вооруженной агрессии, но и из-за зависимости континента от российского газа. На встречах в Афинах на этой неделе США и Европа совместно работают над тем, чтобы навсегда устранить эту угрозу", - сказал гендиректор ДТЭК.

В частности, Тимченко встретился с министром энергетики США Крисом Райтом и министром энергетики Литвы Зигимантасом Вайчунасом.

"В первый день полномасштабного вторжения в 2022 году мы разорвали связи с электросетями РФ и Беларуси и больше не получали от них ни одного электрона. Моя большая надежда на 2026 год - увидеть четкую цель по последней молекуле российского газа, поступающего в Европу", - заявил Тимченко.

Как сообщалось ранее, СЕО ДТЭК Максим Тимченко вошел в топ-100 мировых лидеров по климатической трансформации.

