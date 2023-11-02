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Ожидать новых угроз? Россия вышла из договора о запрете ядерных испытаний

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отмене ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий закон .

Как отмечается, закон вступает в силу с момента официального опубликования.

 

Договор о запрещении ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, обладающие ядерным оружием: Францию, Россию и Великобританию.

Однако для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых еще не ратифицировали: Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

Ядерная угроза от Кремля

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина "реальна".

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