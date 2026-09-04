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Ожидания от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пессимистические, - Bloomberg

21:29 04.09.2026 Пт
2 мин
Россия не настроена на мирные соглашения
aimg Елена Бджола
Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся в Москве перезапустить переговоры по окончании войны РФ против Украины. Однако надежды на это минимальны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Есть ли надежда

Виткофф и Кушнер должны прибыть в Москву для переговоров 5 сентября. Хотя Россия выражает пессимизм о перспективах заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

По словам людей, близких к Кремлю, ожидания этого визита чрезвычайно низки.

Предыдущие поездки Виткоффа и Кушнера в Россию не привели к прогрессу. Пока тоже нет оснований считать, что представители Трампа сейчас привезут приемлемые предложения, сказали они.

Российский диктатор Владимир Путин готов остановить войну только на своих условиях. Сейчас требования России ужесточаются, поскольку там считают, что имеют военное преимущество, сказали анонимные источники.

Что известно о визите в Украину

Напомним, что Виткофф и Кушнер отправятся из Москвы в Украину в воскресенье, сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 сентября. Он отметил, что целью Киева является сделать визит "максимально конструктивным и содержательным".

"Нам нужно искать реальные варианты как приблизить эту войну к концу", говорит Зеленский. Украина не будет наносить авиаудары в течение визита и ожидает взаимности от России, сказал глава государства.

Также РБК-Украина писало, что Виткофф и Кушнер планировали посетить Киев в День Независимости Украины, но этого не произошло. По данным медиа, причиной стали российские удары.

Кроме того, США настаивают на том, чтобы Украина временно прекратила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, пока Кушнер и Виткофф находятся в России.

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