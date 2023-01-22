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В ожидании танков. Наев рассказал о создании новых воинских частей

Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине создаются новые воинские части на фоне ожидаемых поставок танков западных образцов. Поскольку от обученности бойцов будут зависеть дальнейшие действия на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева в комментарии CNN.

По его словам, следующий этап этой войны будет о танках, и речь идет не о старых Т-72, ​​а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна", - заявил Наев.

Он пояснил, что подразделениям необходимо научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

"Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard - если мы их получим", - добавил Наев.

Напомним, как ранее заявили в Литве, Украина якобы не сможет сразу получить большое количество западных танков, поскольку у войск нет достаточных навыков для управления этой техникой.

Добавим, что ряд стран согласились передать Украине западные танки. Первой с таким заявлением выступила Польша, также передачу танков допускали и в Финляндии, а Нидерланды, например, предлагали оплатить передачу украинцам Leopard.

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