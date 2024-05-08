В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит

8 мая в Национальной полиции сообщили, что известный украинский олигарх Игорь Коломойский подозревается в том, что заказал убийство адвоката. Инцидент произошел еще в 2003 году. Бизнесмену, который уже сидит в СИЗО по производствам от БЭБ и НАБУ, объявили о новом эпизоде и вручили подозрение.
В каких преступлениях подозревают Игоря Коломойского и почему в деле за 2003 год не закончился срок давности, – в материале РБК-Украина.
В ходе подготовки материала были использованы информация из официальных и открытых источников, а также комментарии собеседников РБК-Украина в правоохранительных органах.
2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ заявили, что подозревают Игоря Коломойского в легализации полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. Все махинации по этому делу он осуществлял в период между 2013 и 2020 годами.
Через пять дней – 7 сентября свое подозрение Коломойскому уже сообщили детективы НАБУ. Они обвинили бизнесмена в завладении 9,2 миллиардов гривен. Преступление произошло еще до 2015 года – он, являясь конечным бенефициаром ПриватБанка, обязал ведомство выплатить оффшорной компании названную сумму якобы под предлогом обратного выкупа облигаций по завышенной стоимости. Оффшор, в свою очередь, также принадлежал Коломойскому.
Третье подозрение олигарху снова вручили сотрудники БЭБ с СБУ. По их информации, подельники бизнесмена подделали документы, согласно которым Коломойский с марта 2013 по февраль 2014 внес на счет Привата 5,8 миллиардов гривен. Фиктивные платежи позволили ему получить уже реальные деньги – эту же сумму Коломойскому выплатили в банке. Ими он расплачивался в своей предпринимательской деятельности, рассчитывался ими за кредиты, обналичивал и выводил за границу.
Кстати, именно последнее дело Коломойский комментировал в Шевченковском суде. По его словам, подозрения выглядят довольно странными. Выходит, в бюджете Привата образовалась довольно большая дыра, но никто этого не заметил.
"Представьте, что с конца периода совершенного преступления, с февраля 2014 года по декабрь 2016-го, когда состоялась национализация, ежедневно в кассе сдавались бумаги и писалось, что там 10 млрд, а на самом деле находилось 4,2 млрд. И ежедневно сотни людей, работающих в банке, подписывали бумаги. Допустим, есть свидетели, которые сказали, что денег не было, но за эти два года и 10 месяцев эти люди не всегда были на работе, были другие люди, которые тоже были вовлечены и все подписывали", – заявил он.
8 мая Национальная полиция сообщила, что Коломойскому вручили очередное подозрение, но на этот раз не в экономическом преступлении. Его подозревают в том, что в 2003 году он заказал убийство адвоката, который отказался с ним сотрудничать.
По данным следствия, в 2003 году Коломойский решил нажиться на работе металлургического завода, но собрание акционеров каким-то образом не дало ему этого сделать. Поэтому он обратился к адвокату юридической фирмы, которая участвовала в общих сборах акционеров. Он потребовал у адвоката отменить решение собрания, но тот ему отказал. Олигарх стал угрожать, но адвокат стоял на своем.
Желая отомстить, он привлек четырех членов преступной группировки через свою охранную фирму. В августе 2003 года в Феодосии они встретили адвоката, который посреди дня выходил из магазина. Нападающие сразу же стали бить мужчину куском арматуры и ножом. Его ранили в грудь, живот и спину. Их остановила жена адвоката, которая быстро вызвала скорую помощь и врачам удалось спасти жизнь потерпевшего.
Через несколько дней нападавших задержали, а позже посадили в тюрьму, дав им от 6 до 12 лет заключения. Очевидно, информация о том, кто был заказчиком преступления, долгое время держалась в тайне – сказывалось влияние олигарха на различные провластные структуры, отмечает собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах.
"Очень много лет оказывалось противодействие расследованию. В том числе, из-за связей олигарха в тогдашних высших органах власти и правоохранительных органах", – отмечает источник.
За покушение на убийство, которое совершено по заказу, Коломойскому грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.
Как только Нацполиция обнародовала информацию об очередном подозрении Коломойскому, в социальных сетях сразу же принялись обсуждать срок давности преступления. Источники РБК-Украина в правоохранительных органах отмечают – сроки не прошли и Коломойского все еще можно судить по этому делу.
Собеседники отмечают, что в 2005 году Генеральная прокуратура Украины, которой на тот момент руководил Святослав Пискун, выносила постановление о привлечении Коломойского как обвиняемого в покушении на убийство адвоката. Тогда же в суд внесли представление об избрании олигарху меры пресечения в виде содержания под стражей. Но по каким-то причинам в тот же день Генпрокуратура отозвала свое же постановление, а потом вообще отменила его.
Позже, в 2013 году перед тем, как направить в суд обвинительный акт относительно организованной группы, которая совершила, в том числе, это преступление, орган досудебного расследования выделил в отдельное постановление материалы "о лице, в коммерческих интересах и по заказу которого члены этой группы совершали указанные преступления". Очевидно, речь идет о Коломойском.
"Тогда у потерпевшего были попытки реанимировать дело в отношении заказчика покушения на его убийство. Но его заявления по этому поводу оставались без рассмотрения – Коломойский имел значительное влияние и угрожал адвокату через других лиц. Поэтому потерпевший длительное время жил за границей", – рассказывает собеседник РБК-Украина.
Однако, в той же статье 49, пункте 3 говорится о том, что срок давности прерывается, если лицо совершило новое преступление. Учитывая то, что Коломойский в 2013-14 годах, по подозрениям БЭБ, совершил еще одно особо тяжкое преступление, срок привлечения его к уголовной ответственности увеличивается до 2028 года.
Стоит также отметить, что по идее суд над Коломойским по этому делу должен проходить в Крыму, поскольку преступление было совершено в Феодосии. Но так как полуостров временно оккупировали россияне, в Высшем совете правосудия должны решить, где рассматривать дело Коломойского.
Также Верховный суд может решить объединить все эпизоды по подозрениям БЭБ, НАБУ и теперь уже НП. Если этого не произойдет, все три дела будут и дальше рассматриваться отдельно и по каждому из них будет вынесено решение. Тем временем, в Нацполиции готовятся к суду, где будет решаться вопрос о мере пресечения Коломойскому.
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