Ожидается пик тепла. Синоптик рассказала, какой будет погода 28 января

По ее данным, завтра и послезавтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и местами в центральных областях Украины достигнет +12+17 градусов.

А вот на остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7+11 градусов.

Диденко уточнила, что осадков и 28-го, и 29-го января в Украине не предвидится.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник будет сухо, ветер южный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью ожидается до +4 градусов, а днем до +8 градусов.

Синоптик отметила, что уже с 31-го января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки.