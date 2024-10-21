"Глаза Азовстали". Где сейчас Дмитрий Козацкий, фото которого в начале войны поразили весь мир

Что известно о Дмитрии "Оресте" Козацком

28-летний Дмитрий родом из Малина Житомирской области. Учился на графического дизайнера в Высшей школе информационных технологий и менеджмента в Ряшеве (Польша), но оставил учебу и вернулся в Украину, чтобы участвовать в Революции Достоинства. Сейчас учится на политолога в Национальном университете "Острожская академия".

Дмитрий с детства любил фотографировать, сначала снимал природу, потом начал фотографировать людей. Базовые знания по фотографии получил в местном кружке в Малине, а мастером его сделали годы опыта.

Дмитрий с детства занимается фотографией (фото: instagram.com/kztsky)

Дмитрий во время службы в 2018 году (фото: instagram.com/kztsky)

В 2015 году Дмитрий вступил в ряды Национальной гвардии Украины и переехал в Мариуполь. В 2017 году перешел в полк "Азов", сначала был связистом, а потом стал пресс-офицером.

Начало полномасштабного вторжения Козацкого застало в Мариуполе, с 1 марта 2022 года он вместе с побратимами находился на "Азовстали". Сам "Орест" признается, что не выполнял боевых задач, поскольку отвечал за коммуникацию полка, а также фотографировал бойцов в бункере.

"Когда еще учился в Польше, по вечерам я брал большой рюкзак, бросал туда много книг и бегал на стадионе, мечтал стать военным корреспондентом. В тот момент и поверить не мог, что это может стать реальностью", – вспоминал потом "Орест".

"Орест" в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения (фото: instagram.com/kztsky)

О фото из "Азовстали", которые поразили весь мир

Фото раненых в полевом госпитале на "Азовстале", которые сделал Дмитрий, облетели весь мир. А самым известным снимком из бункера стал "Свет победит" – на нем зафиксирован сам "Орест" под солнечным светом, который пробивается сквозь разбомбленную крышу.

Этот кадр был признан одним из лучших в 2022 году по версии газеты "The Guardian", также он вошел в список "100 лучших фотографий 2022 года" по версии журнала "Time".

"Я шел фотографировать раненых, проходил из одного бункера в другой и там на проходе был этот луч света. Тогда у меня тоже появился луч надежды, что все будет хорошо", – рассказывал Дмитрий.

В 2022 году этот кадр был выбран для обложки фотокниги украинских и американских фотографов со снимками российско-украинской войны. Потом Дмитрия пригласили в США, где он представил эту книгу на многочисленных мероприятиях.

"Свет победит" – одно из самых известных фото из "Азовстали" (фото: instagram.com/kztsky)

Перед выходом из бункера Дмитрий успел опубликовать свои фото в соцсетях и призвал всех распространять их, чтобы показать миру реалии войны в Украине. За эти фото Козацкий получил прозвище "Глаза Азовстали".

"Спасибо за убежище "Азовсталь" – место моей смерти и моей жизни. Пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", – написал тогда Дмитрий.

За свои фото Дмитрий получил золотую медаль международного конкурса репортерской фотографии "Live press FOTO" и специальную награду польской фотопремии "Grand Press Photo 2022". А за личное мужество и верность присяге ему вручили медаль "За военную службу Украине".

Фото из "Азовстали" (фото: Дмитрий Козацкий/Azov.media)

О жизни после плена

В российском плену Дмитрий провел 4 месяца. За это время он потерял 14 килограммов, после увольнения ему пришлось в течение трех месяцев проходить реабилитацию. В декабре 2022 года Дмитрий заявил, что ушел из "Азова".

"Я больше не боец полка "Азов", не пресс-офицер и никак уже не представляю подразделение. Спасибо "Азову" за невероятный опыт, за лучших друзей и за героев, которые защищали, защищают и будут защищать нашу страну. Это были лучшие годы моей военной службы, однако нужно двигаться дальше", – написал Козацкий.

Сейчас Дмитрий работает фотографом в Министерстве обороны, снимает официальные события. Иногда фотографирует для социальных и волонтерских проектов. В частности, он присоединился к проекту "Стальная красота", где фотографировал матерей, жен и сестер защитников Мариуполя. А также снимал раненых защитников в центре "Несокрушимые".

Периодически у Дмитрия проходят фотовыставки, так летом прошла "Глаза Мариуполя в Остроге", а раньше была персональная выставка в Ровно.

Дмитрий на открытии выставки в Остроге (фото: Instagram/kztsky)

Дмитрий в многочисленных интервью заявляет, что не хочет оставаться "заложником" авторства нескольких фотографий, поэтому продолжает творить дальше, но, по его словам, главное фото своей жизни он еще не сделал.

"Когда меня спрашивают, какое мое главное фото, я всегда говорю, что его еще нет, а я сделаю это фото в день нашей победы", – говорит "Орест".

Дмитрий Козацкий работает фотографом (фото: Instagram/kztsky)

Сейчас Дмитрий вместе с побратимами и неравнодушными украинцами постоянно выходит на акции Free Azov, чтобы привлечь внимание общественности к теме пленных и ускорить их освобождение из российского плена.

"Моя главная мечта сейчас – приехать на обмен побратимов, увидеть их всех и обнять", – заявлял в интервью Дмитрий.

Дмитрий на акциях Free azov (фото: Instagram/kztsky)