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Спека та температурні рекорди: кліматологи підбили підсумки червня

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 13:13
Спека та температурні рекорди: кліматологи підбили підсумки червня
Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Місяць увійшов до десятки найтепліших за історію спостережень

Середньомісячна температура повітря червня 2020 року у Києві становила 21,7 градусів тепла. Це на що на 3,5 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце, повідомили в обсерваторії.

У Києві з 10 по 12 червня було побито п'ять температурних рекордів. Крім того, вісім днів у місяці були з максимальною температурою вище 30 градусів.

Найхолодніше у Києві було 2 та 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 5,5 градусів тепла, а найспекотніше - 11 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до 33,3 градусів тепла.

Опадів у червні на проспекті Науки 37, випало 49 мм, або 68% кліматичної норми.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря травня 2020 року в Києві склала 12,4 градусів, що на 2,8 градусів нижче кліматичної норми: місяць виявився найхолоднішим в XXI столітті.

За прогнозом Укргідрометцентру, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ПогодапрогнозГідрометцентр
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