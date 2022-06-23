RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Черговий дефіцит. У Росії виробники напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу

Фото: У Росії виробники напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу (twitter com)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії на тлі війни проти України виник дефіцит вуглекислого газу (CO2) для виробництва газованих напоїв. Труднощі із закупівлею CO2 виникли в кінці травня-початку червня, а нестача інгредієнта на цей час оцінюється в 10-15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Генеральний директор МПБК "Очаково" Юрій Антонов заявив, що останні два тижні компанія відчуває "критичний дефіцит" вуглекислого газу і змушена коригувати програму виробництва.

Разом з тим в компанії "Черноголовка" повідомили, що в зоні ризику в липні виявиться 15-20% газованих напоїв, якщо не вдасться закупити достатній обсяг CO2.

Вуглекислий газ - побічний продукт при виробництві добрив. За словами одного зі співрозмовників видання, поставки добрив на зовнішні ринки стали скорочуватися через кризу у зв'язку з війною проти України.

На його думку, попит на вуглекислий газ міг вирости з боку інших галузей, наприклад, хімічної, а деякі заводи, де випускається CO2, імовірно почали плановий ремонт.

Джерело в одному з найбільших виробників хімії заявило, що у РФ немає дефіциту вуглекислого газу, додавши, що з боку виробників напоїв на нього виріс попит.

Президент Союзу виробників соків, води і напоїв РФ Максим Новіков також заявив про зростання попиту на вуглекислий газ, пов'язавши його, в тому числі з тим, що виробники газованих напоїв через дефіцит упаковки стали переходити на тару більшого обсягу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії виник дефіцит безпілотників, а ціни в окремих сегментах зросли втричі.

Крім того, у Росії виник дефіцит високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціядефицит продуктов