Черговий доказ присутності Росії. На Донбасі знайшли безпілотник ФСБ

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі знайшли безпілотник проросійських бойовиків. На літальному апараті була голографічна наліпка з написом "ФСБ РФ 704".

Безпілотник, який є черговим доказом причетності Росії до війни на Донбасі, виявили в ході інженерної розвідки на території Донецької області. Вважають, що цей безпілотник бойовики використовували для збору інформації про підрозділи ООС.

Виявлений безпілотник, за попередніми даними, був виготовлений російським виробником "ZALA AERO". Його долучили як доказ до матеріалів кримінального провадження за фактом бойових дій на Донбасі.

Як розповіли в прокуратурі, російська компанія "ZALA AERO" виготовляє безпілотники, які здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.

Фото: безпілотник ФСБ (gp.gov.ua)