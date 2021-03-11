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Черговий доказ присутності Росії. На Донбасі знайшли безпілотник ФСБ

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 березня 2021 18:30
Черговий доказ присутності Росії. На Донбасі знайшли безпілотник ФСБ Фото: безпілотник ФСБ (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі знайшли безпілотник проросійських бойовиків. На літальному апараті була голографічна наліпка з написом "ФСБ РФ 704".

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Безпілотник, який є черговим доказом причетності Росії до війни на Донбасі, виявили в ході інженерної розвідки на території Донецької області. Вважають, що цей безпілотник бойовики використовували для збору інформації про підрозділи ООС.

Виявлений безпілотник, за попередніми даними, був виготовлений російським виробником "ZALA AERO". Його долучили як доказ до матеріалів кримінального провадження за фактом бойових дій на Донбасі.

Як розповіли в прокуратурі, російська компанія "ZALA AERO" виготовляє безпілотники, які здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.

Фото: безпілотник ФСБ (gp.gov.ua)

Нагадаємо, на початку березня безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування на Донбасі, однак українські військові заглушили його засобами радіоелектронної боротьби.

Крім того, нещодавно бойовики перешкоджали роботі безпілотника спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Безпілотнику ОБСЄ довелося здійснити аварійну посадку.

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