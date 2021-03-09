Бойовики на Донбасі глушать дрон ОБСЄ, який обстежує лінію розмежування

Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, який обстежував лінію розмежування на Донбасі, отримав пошкодження сигналу обох модулів GPS. У результаті він був вимушений здійснити аварійну посадку.

Як повідомляється, безпілотний літальний апарат СММ здійснював плановий політ вздовж лінії розмежування в Донецькій області 7 березня. Близько 12:00, пролітаючи неподалік населеного пункту Опитне, він почав втрачати сигнал GPS.

"Команда Місії, намагаючись посадити літальний апарат, скерувала БПЛА до бази поблизу населеного пункту Степанівка, що на підконтрольній урядові України території. Запустивши режим польоту по колу, оператор сподівався відновити зв’язок з літальним апаратом, однак БПЛА втратив сигнал обох модулів GPS", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після того, як був втрачений контроль над просторовим положенням БПЛА, спостерігачі розпочали його аварійну посадку.

"Під час другої спроби приземлити, БПЛА вийшов із-під контролю та почав стрімко втрачати висоту і впав у полі, приблизно за 1,5 км на схід від населеного пункту Романівка", - додали у відомстві.

Представники СММ ОБСЄ звернулися до Командування ООС щодо надання допомоги в пошуку БПЛА. Українською стороною СЦКК в найкоротші терміни були надані гарантії безпеки для проведення пошукових робіт та виділено групу саперів ДСНС. Наразі тривають роботи з вивчення причин аварії.