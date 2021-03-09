ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі глушать дрон ОБСЄ, який обстежує лінію розмежування

Новость на русском → Донбас, Вівторок 09 березня 2021 15:35
Бойовики на Донбасі глушать дрон ОБСЄ, який обстежує лінію розмежування Фото: безпілотник ОБСЄ (facebook com OSCE Ukraine)
Автор: Андрій Козловський

Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, який обстежував лінію розмежування на Донбасі, отримав пошкодження сигналу обох модулів GPS. У результаті він був вимушений здійснити аварійну посадку.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Як повідомляється, безпілотний літальний апарат СММ здійснював плановий політ вздовж лінії розмежування в Донецькій області 7 березня. Близько 12:00, пролітаючи неподалік населеного пункту Опитне, він почав втрачати сигнал GPS.

"Команда Місії, намагаючись посадити літальний апарат, скерувала БПЛА до бази поблизу населеного пункту Степанівка, що на підконтрольній урядові України території. Запустивши режим польоту по колу, оператор сподівався відновити зв’язок з літальним апаратом, однак БПЛА втратив сигнал обох модулів GPS", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після того, як був втрачений контроль над просторовим положенням БПЛА, спостерігачі розпочали його аварійну посадку.

"Під час другої спроби приземлити, БПЛА вийшов із-під контролю та почав стрімко втрачати висоту і впав у полі, приблизно за 1,5 км на схід від населеного пункту Романівка", - додали у відомстві.

Представники СММ ОБСЄ звернулися до Командування ООС щодо надання допомоги в пошуку БПЛА. Українською стороною СЦКК в найкоротші терміни були надані гарантії безпеки для проведення пошукових робіт та виділено групу саперів ДСНС. Наразі тривають роботи з вивчення причин аварії.

Нагадаємо, раніше СММ ОБСЄ зафіксувала за добу 105 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість - у Донецькій області.

Також повідомлялось, що на Донбасі збройні формування Російської Федерації за минулу добу дев'ять разів порушували режим припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади