Черги на західному кордоні: на пропуск чекають близько 300 автомобілів

Ввечері 11 жовтня на західному кордоні України спостерігаються черги з транспортних засобів. Близько 300 автомобілів стоять у чергах на кордоні з Угорщиною та Польщею.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби на сторінці у Facebook.

За даними прикордонників, на кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску "Грушів", "Шегині" та "Краковець", де очікують на пропуск 25, 60 та 30 автомобілів відповідно.

Складна ситуація також фіксується на українсько-угорському кордоні. Щонайменше 140 автомобілів чекає на перетин кордону у пункті пропуску "Лужанка" та ще 30 стоять у черзі на ПП "Тиса".

Нагадаємо, сьогодні вдень черги транспортних засобів спостерігалися лише на кордоні з Угорщиною. На пункті пропуску "Лужанка" на пропуск через кордон чекали 160 автомобілів.

Як писало РБК-Україна, прикордонники попереджали про уповільнення пропуску через ПП "Ягодин-Дорогуськ" до 20 листопада через ремонтні роботи.