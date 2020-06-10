Черги та відмови в пропуску бойовиками: підсумки першого дня після відкриття КПВВ

Сьогодні, 10 червня, українська сторона відновила пропуск громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду "Маріїнка" і "Станиця Луганська" на Донбасі. При цьому бойовики відмовилися відкривати пункти пропуску.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-офіцер Державної прикордонної служби України у складі Об'єднаних сил Ігор Лизогуб.

Він зазначив, що з 11 до 14 годин українська сторона здійснила пропуск чотирьох осіб через КПВВ "Маріїнка" і шістьох - через КПВВ "Станиця Луганська". При цьому з боку окупованої території жодна людина не прибула на пункт пропуску.

"По КПВВ "Маріїнка" - чотири людини, які були пропущені українською стороною ще не повернулися. По "Станиці Луганській" - всі шість осіб, які були пропущені, вже повернулися на підконтрольну територію України", - зазначив Лизогуб.

Раніше бойовики повідомляли, що не будуть відкривати пункти пропуску на лінії розмежування з Україною. При цьому в прикордонній службі відзначили, що пропуск громадян з української сторони планується згідно затвердженого графіку.

"Нам нічого не відомо (про плани бойовиків відкрити пункти пропуску - ред.). Є наказ командувача здійснювати щодня пропуск на КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" з 11 до 14. Тому завтра з 11:00 почнемо пропуск, як і було анонсовано", - уточнив Лизогуб.

Також в ДПСУ повідомляли, що на КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" з самого ранку утворилися черги. Станом на 13:00 поблизу "Маріїнки" чекали на пропуск близько 100 осіб, з них 70 - діти і літні люди. Біля "Станиці Луганської" вже станом на 8:30 ранку була черга з 55 громадян.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона з 11:00 відновила пропуск через КПВВ на Донбасі, при цьому бойовики відмовляються пропускати громадян зі своєї сторони, а біля їх блок-постів встановлені інженерні загородження.

Також повідомлялося, що пропуск громадян через КПВВ з української сторони буде здійснюватися щодня з 11 до 14 годин, при цьому пріоритет буде надаватися при наявності соціально-гуманітарних причин і для здачі ЗНО.