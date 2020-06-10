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Відкриття КПВВ на Донбасі: бойовики відмовляються пропускати громадян

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 12:19
Відкриття КПВВ на Донбасі: бойовики відмовляються пропускати громадян
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Перед пунктами бойовиків встановлені інженерні загородження

Бойовики відмовляються пропускати громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Раніше пропускні операції з української сторони поновилися на КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська".

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-офіцер Державної прикордонної служби України у складі Об'єднаних сил Ігор Лизогуб.

За його словами, біля пунктів пропуску бойовиків встановлені інженерні загородження. Громадян ніхто не пропускає.

"На КПВВ "Маріїнка" пропустили одну людину на транспортному засобі. Його вже було повернуто з тимчасово окупованої території. На КПВВ "Станиця Луганська" було пропущено на тимчасово окуповану територію шість громадян. Перед блокпостом незаконних збройних формувань встановлені інженерні загородження. До них ніхто не проходить, зараз вони знаходяться там безпосередньо перед блок-постом", - сказав Лизогуб.

Раніше РБК-Україна писало, що з 11:00 українська сторона відновила пропускні операції на КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська".

Також повідомлялося, що бойовики "ЛНР" раніше повідомляли, що не будуть відкривати пункт пропуску зі свого боку.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України бойовикиКПВВООС
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