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Черги на КПВВ "Станиця Луганська" є неприйнятними, - Лінкявічюс

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 20:47
Фото: Лінас Лінкявічюс (twitter.com/LinkeviciusL)
Фото: Лінас Лінкявічюс (twitter.com/LinkeviciusL)

Глава МЗС Литви заявив, що отримав інформацію про реальну ситуацію на сході Україні з перших вуст

Чотиригодинні черги у пункті пропуску "Станиця Луганська" на лінії розмежування є негуманними та неприйнятними. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в суботу, 23 червня, після відвідування Луганської області.

"На контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська", що на лінії зіткнення. Єдиному діючому у регіоні - в порушення мінських угод. Люди вистоюють 4-годинні черги у спеку - це негуманно та неприйнятно", - написав Лінкявічюс.

Також він висловив подяку Луганській адміністрації та Службі безпеки України за винятковий професіоналізм під час його візиту.

"У нас з'явились нові враження та свіжі факти з перших вуст про реальну ситуацію на місці. Литва підтримує своїх близьких союзників", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у ході  відвідування лінії розмежування у Луганській області заявив, що Литва і міжнародна спільнота підтримують боротьбу України "за свободу і євроатлантичне майбутнє держави".

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Теги публікації: Литва, Линас Линкявичюс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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