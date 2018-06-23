Черги на КПВВ "Станиця Луганська" є неприйнятними, - Лінкявічюс

Глава МЗС Литви заявив, що отримав інформацію про реальну ситуацію на сході Україні з перших вуст

Чотиригодинні черги у пункті пропуску "Станиця Луганська" на лінії розмежування є негуманними та неприйнятними. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в суботу, 23 червня, після відвідування Луганської області.

"На контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська", що на лінії зіткнення. Єдиному діючому у регіоні - в порушення мінських угод. Люди вистоюють 4-годинні черги у спеку - це негуманно та неприйнятно", - написав Лінкявічюс.

At the contact line check point in Stanytsa Luhanska. The only one operational in the region in violation of #MinskAgreements. People waiting in line more than 4 h in heat - inhuman and unacceptable pic.twitter.com/xyhTL92Z7I — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 23, 2018

Також він висловив подяку Луганській адміністрації та Службі безпеки України за винятковий професіоналізм під час його візиту.

"У нас з'явились нові враження та свіжі факти з перших вуст про реальну ситуацію на місці. Литва підтримує своїх близьких союзників", - написав міністр.

Big gratitude to #Luhansk Administration and #Ukraine's security services for their exceptional professionalism during our visit to Luhansk region. We’ve got fresh impressions and first hand facts about real situation on the ground. #Lithuania stands together with close allies. pic.twitter.com/9D8EKKdEX5 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 23, 2018

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у ході відвідування лінії розмежування у Луганській області заявив, що Литва і міжнародна спільнота підтримують боротьбу України "за свободу і євроатлантичне майбутнє держави".