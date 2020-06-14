Черги на 10 годин: на кордоні з Польщею загострилася ситуація з перетином

На пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею загострилася ситуація. Люди змушені по 10 годин стояти в черзі на єдиному пішохідному КПП, при цьому не дотримуються норми соціальної дистанції.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Повідомляється, що в єдиному пункті пропуску на кордоні з Польщею, який можна перетнути в пішому порядку, загострилася ситуація. Станом на першу половину дня 14 червня там у черзі зібралися близько 400 осіб.

"Люди в черзі скаржаться, що час очікування складає до 10 годин без дотримання соціальної дистанції і без можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники відзначають, що щодня зростає кількість українців, які перетинають "Шегині". З боку України немає карантинних обмежень для тих, хто слідує до Польщі. При цьому на польській стороні людям доводиться кілька годин стояти в черзі.

"Польською стороною у зв'язку з карантинними заходами проводяться додаткові контрольні процедури щодо громадян, які прибувають з-за кордону. Як результат, зростає тривалість оформлення громадян і час очікування на перетин кордону", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона просить польських колег прискорити оформлення в пункті пропуску "Медика", а громадян України закликають по можливості виїжджати до Польщі через "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руську" на автотранспорті.

Нагадаємо, з 13 червня Польща відкрила свої кордони для всіх сусідніх країн, при цьому України немає в цьому списку.

Уже з 15 червня Україна відкриває кордони для іноземців, які хочуть потрапити до країни на авіаційному транспорті; при цьому відносно них будуть застосовувати різні заходи безпеки в залежності від країни вильоту.