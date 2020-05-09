Черга за SMS: на кордоні з Угорщиною оптимізують рух через КПП

Для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується запровадити електронну чергу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Ця черга, як прогнозується, синхронізує заїзд транспорту, зокрема вантажних авто, за часом, про який водіїв повідомлятимуть у спеціальному додатку чи у вигляді SMS.

Зазначимо, у межах робочої поїздки до Закарпатської області президент Володимир Зеленський відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною.

"Працюватимемо над тим, щоб зробити ще два нормальні сучасні пропускні пункти, щоб розвантажити трафік", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив реалізацію експериментального проекту по реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Це можна буде зробити в додатку "Дія".

Також РБК-Україна писало, що під час карантину українці можуть пред'являти цифрові паспорти з додатку "Дія". При цьому зазначається, що юридична сила електронних ID-карти і закордонного біометричного паспорта визначена Постановою уряду.