Черга на COVID-вакцинацію: записалися вже 300 тисяч українців
Фото: вакцинація від коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні в чергу на вакцинацію проти коронавіруса записалися вже 300 тисяч чоловік. Більшість з них через додаток Дія.
Про це повідомляє Міністерство цифровий трансформації.
Лише на вакцинацію записалися 326 336 українців, з них 275 356 - через додаток Дія, 25 947 - на сайті Дія і ще 25 033 - через контакт-центр Моз.
Нагадаємо, що в Україні за минулі добу зробили 10 904 щеплення від коронавіруса. Всі - перша доза.
У понеділок в Україні стартував новий етап вакцинації - до мобільних бригад залучили центри щеплень.
Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.