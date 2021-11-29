"Дуже високий": у ВООЗ оцінили ризик поширення штаму "Омікрон" на глобальному рівні
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні. Експерти називають його "дуже високим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спеціальної сесії ВООЗ.
Зокрема, в Організації не відкидають серйозних наслідків у разі великого спалаху коронавірусної інфекції, викликаної новим штамом.
"Ймовірність потенційного подальшого розповсюдження "Омікрону" на глобальному рівні висока.Загальний ризик, пов'язаний з новим варіантом "Омікрон", що викликає занепокоєність, вважається дуже високим", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я також заявили, що штам коронавірусу "Омікрон" більш заразний для тих, хто вже переніс COVID-19.
Додамо, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що ревакцинація являється єдиним надійним захистом від штаму "Омікрон".