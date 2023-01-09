Очаков обстреляли из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Оперативного командования "Юг".

"К сожалению, уже 8 раненых, среди них 5 детей", - сообщает Сергей Шейхет, начальник полиции Николаевской области.

Предварительно было известно о 5 пострадавших гражданских гражданах, обратившихся за медицинской помощью.

Сегодня утром РБК-Украина сообщало, что Очаков Николаевской области обстреливают оккупанты, в регионе объявлена воздушная тревога. В оккупированном Скадовске и Херсоне сообщают о взрывах.

Кроме того, по данным suspilne.media, взрывы раздавались и в Херсоне, а также во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

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