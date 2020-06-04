Оскарження карантину: до КСУ надійшло подання

У Конституційний суд надійшло постанова Верховного суду, якими оскаржуються введені Кабінетом міністрів карантинні обмеження. Зокрема, КСУ просять перевірити конституційність постанови уряду про карантинних обмежень від 20 травня.

Про це повідомили в прес-службі КСУ.

Зокрема, Верховний суд оскаржив заборону на проведення масових заходів за участю понад 10 осіб, роботи закладів громадського харчування, маршрутних таксі, а також проведення планових госпіталізацій.

"Суб'єкт права на конституційне подання просить перевірити на відповідність Конституції України підпункти 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзац 6 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19 викликаного коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 № 392, пункти 10, 17 порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних з самоізоляцією, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 травня 2020 № 392, частини першу і третю статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 № 294-їх; абзац дев'ятий пункту 2 розділу 11 "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 № 553-їх", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 29 травня Верховний суд на пленумі прийняв рішення про звернення до КСУ щодо карантинних обмежень.

Також РБК-Україна писало, що в Окружний адміністративний суд Києва з початку квітня надійшло 22 позову до Кабміну з приводу оскарження встановлених карантинних обмежень за коронавіруса.